Javi Medina: “No es el debut que soñábamos”

Javi Medina se marchaba resignado por la derrota de Unionistas ante el Lugo, pero mantenía intacta la confianza en sus futbolistas. Además, reiteraba la necesidad de firmar a Biabiany en el tramo final de mercado.

Publicidad Publicidad

Valoración del debut. “No es el debut que soñábamos. Creo que llegábamos muy preparados al partido y hemos entrado bien. Luego hemos perdido el control. Hemos vuelto a entrar bien en la segunda mitad y hemos empatado. Con el equipo volcado hacia la meta rival, creíamos que íbamos a remontar y nos ha marcado en un contraataque. El equipo ha tenido mucha prisa en este partido. Tenemos que tener un punto de calma”.

Fragilidad defensiva. “Creo que al final, lo definí también la pretemporada, la fragilidad defensiva viene por mala organización o errores puntuales”.

Momento del partido tras el 1-1. “Después del gol de Álvaro, tuvimos un disparo de Willy que saca de la escuadra. Es verdad que ellos se han crecido con mucha gente por dentro. Después del córner, viene la transición de ellos y viene el 1-2”.

El fichaje de Biabiany. “La idea es la misma. El club sabe lo que necesitamos. Nos queda hasta el martes. ¿Biabiany? No es fácil para Unionistas fichar jugadores como Jonatan. No sé si finalmente seremos capaces de hacerlo, no soy el que ofrece ni el que acepte”.

La lesión de Ramiro. “Probablemente haya tenido una lesión de oblicuo. Está probablemente lesionado. Hemos acabado con Mikel de portero y con dos expulsado. Tenemos tres jugadores que posiblemente no puedan estar ante el Real Unión”.