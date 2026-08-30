El Lugo pasa por encima de un decepcionante Unionistas

Primer suspenso para Unionistas en la temporada. Y muy merecido. Los charros, sin intensidad ni colmillo, fueron claramente superados por el Lugo en el estadio Reina Sofía (1-3). Los de Javi Medina no entendieron en ningún momento el encuentro y practicaron un juego lento, tedioso y sin verticalidad del minuto 1 al 90.

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El primer once titular de Javi Medina estuvo formado por Bernad en meta; Morer, Retu, Mikel y Ramiro en defensa; Marcelo, Álex Gil y Luis Alcalde en la medular; y con Álvaro Gómez, Chatiliez y Pau Ferrer como jugadores más adelantados.

Los primeros minutos dejaron un encuentro abierto, con el chileno Chatiliez como más destacado en los charros, y con los dos equipos pisando el área rival. Sin embargo, el Lugo fue mejor en la primera parte y se fue 0-1 al descanso con justicia. En el minuto 23, Pere Haro gana altura por la izquierda, centra al área y el rechace lo manda a la red Berzal con un fuerte disparo.

Partido Unionistas Lugo Cf 8

Desde ahí hasta el descanso, los de Javi Medina estuvieron KO. Apenas un chut de Álvaro Gómez a las manos de Embadje y un lanzamiento desde la frontal de Chatiliez. Pero, sobre todo, un equipo que no conectaba desde el centro del campo hasta su punta Pau Ferrer.

La reanudación trajo los mejores minutos de Unionistas, que empataba por medio de un penalti transformado por Álvaro Gómez. Pero, con 1-1 y la grada encendida, Unionistas bajó las pulsaciones del duelo de forma inentendible y lo pagó muy caro.

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Partido Unionistas Lugo Cf 5

Embadje evitó el 2-1 en un zapatazo de Chatiliez y desde ahí hasta el final llegó una concanetación de errores que evidenciaron que a Unionistas le queda mucho para tener un nivel propio de Primera RFEF.

Un saque de córner a favor acabó con una contra del Lugo y Kevin Presa metiendo el 1-2 a placer. Retu, con un agarrón evitable dentro del área, cometió penalti y expulsión. Y Álex Gallar no perdonó desde los once metros para sentenciar el choque con el 1-3.