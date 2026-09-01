Unionistas ficha al salmantino Diego Caballo

Unionistas sigue tratando de cerrar la plantilla. Según ha adelantado SALAMANCA24HORAS.COM, las negociaciones entre Antonio Paz y Diego Caballo han llegado a buen puerto y el lateral salmantino se incorpora a la disciplina de Javi Medina.

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El interés por Antonio Paz en el lateral charro no era de ahora, puesto que ha intentado su contratación en más ocasiones y se llevó el 'no' por respuesta.

De hecho, Unionistas le abrió la puerta de par en par al jugador en verano para entrenar en el Reina Sofía y ahora ese deseo se ha hecho realidad.

Cabe recordar que Diego Caballo se formó en la cantera del Real Madrid, llegando a jugar en el Castilla. Después jugó en el filial del Valencia CF y en el RC Deportivo de La Coruña.

Su último club es el CD Lugo, tras pasar por otros conjuntos del fútbol español como el Sabadell o el Intercity, después de su etapa internacional probando en el fútbol australiano y el danés.

Caballo fue internacional con la selección española sub'17 y acumula decenas de partidos en la división de plata del fútbol español.