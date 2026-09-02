Javi Medina se queda sin su petición: Biabiany firma por un Tercera RFEF

Durante los últimos días de mercado, el nombre que más sonó en Unionistas fue Biabiany . No por insistencia de los periodistas, sino por insistencia del propio técnico Javi Medina . El sevillano repitió una y otra vez la importancia de la llegada del extremo a Unionistas y lo consideraba como la guinda del pastel.

Incluso, hablaba del propio Biabiany como uno más del grupo: “Sería la guinda del pastel. Tanto dentro como fuera tiene muchísimo peso. Es un jugador que está motivado, que le apetece venir y cuando se tiene esa edad y ese currículum, esa predisposición es lo más importante. Por el estilo de Unionistas y el gusto de la afición, encajaría muy bien. En el vestuario y en los grandes partidos, se necesitan jugadores con peso y va a transmitir confianza y calma. Y también en esos partidos donde todos llegamos con el puntito de emoción y nos juguemos algo contra rivales fuertes, tiene ese puntito para saber jugarlos”.