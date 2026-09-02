Javi Medina se queda sin su petición: Biabiany firma por un Tercera RFEF

Durante los últimos días de mercado, el nombre que más sonó en Unionistas fue Biabiany. No por insistencia de los periodistas, sino por insistencia del propio técnico Javi Medina. El sevillano repitió una y otra vez la importancia de la llegada del extremo a Unionistas y lo consideraba como la guinda del pastel.
Incluso, hablaba del propio Biabiany como uno más del grupo: “Sería la guinda del pastel. Tanto dentro como fuera tiene muchísimo peso. Es un jugador que está motivado, que le apetece venir y cuando se tiene esa edad y ese currículum, esa predisposición es lo más importante. Por el estilo de Unionistas y el gusto de la afición, encajaría muy bien. En el vestuario y en los grandes partidos, se necesitan jugadores con peso y va a transmitir confianza y calma. Y también en esos partidos donde todos llegamos con el puntito de emoción y nos juguemos algo contra rivales fuertes, tiene ese puntito para saber jugarlos”.
Sin embargo, el cierre del mercado no solo dejó a Unionistas sin Biabiany, sino que el extremo ha decidido recalar en la UD San Pedro, de la Tercera RFEF andaluza.