Unionistas valora un cambio de marca en su ropa deportiva

Todavía tiene muchas decisiones Miguel Ampuero encima de su mesa de presidente de Unionistas. El mandamás, con el mercado ya cerrado, tendrá que informar a los socios de todos los aspectos relevantes en el club en la próxima Asamblea General Ordinaria (cuya fecha todavía se desconoce, aunque suele fijarse para los días finales de septiembre).

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Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, en la directiva de Unionistas se está valorando un cambio de marca en su ropa deportiva. El club ha trabajado en los últimos años con la ropa deportiva Errea, pero actualmente tiene una decisión abierta para incorporar una nueva marca de ropa deportiva para las próximas temporadas.