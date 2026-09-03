Diego Caballo y Gonzalo Pastor optan por los dorsales 23 y 24

Unionistas de Salamanca presentará a sus últimos fichajes este viernes. Además de Willy Chatiliez, que ya debutó con anterioridad, el club ha firmado a Diego Caballo y Gonzalo Pastor.
Si el chileno optó por el número 22, las dos últimas incorporaciones han pedido números todavía más altos. El lateral izquierdo salmantino, Diego Caballo, portará el 23 a la espalda; mientras que Gonzalo Pastor lucirá el 24 en la parte posterior de su camiseta.
Unionistas se enfrentará en dos días al Real Unión de Irún. El choque tendrá lugar en el estadio Reina Sofía. Los charros buscarán desquitarse del mal inicio liguero y sumar sus primeros puntos de la temporada.