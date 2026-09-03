Diego Caballo y Gonzalo Pastor optan por los dorsales 23 y 24

Unionistas de Salamanca presentará a sus últimos fichajes este viernes. Además de Willy Chatiliez, que ya debutó con anterioridad, el club ha firmado a Diego Caballo y Gonzalo Pastor.

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Si el chileno optó por el número 22, las dos últimas incorporaciones han pedido números todavía más altos. El lateral izquierdo salmantino, Diego Caballo, portará el 23 a la espalda; mientras que Gonzalo Pastor lucirá el 24 en la parte posterior de su camiseta.