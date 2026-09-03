Posesión sin premio para Unionistas

El primer partido de Unionistas dejó claro la impronta que quiere Javi Medina en su modelo de juego: un equipo con balón de inicio a fin. Eso sí, los charros fueron duramente penalizados por el Lugo en el estadio Reina Sofía (1-3) en cada transición.

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Los datos manejados por la cuenta de X ‘GradaBpro’ indican que Unionistas fue el segundo equipo con más posesión de la Primera RFEF (igualados con el Arenas de Getxo). Los de Javi Medina tuvieron el balón en su poder un 64% del partido ante el equipo gallego, aunque no se tradujo en superioridad en las áreas.