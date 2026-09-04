Antonio Paz, en la última presentación del mercado de Unionistas: “Son jugadores de Segunda División

Respiraba Antonio Paz con el final del mercado. Y también mostraba su ilusión. El director deportivo del club charro tiene claro que necesitan paciencia pero está muy contento con la plantilla que ha montado para Javi Medina.

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Fin de mercado. “Se ha hecho largo el verano y ha sido de mucho trabajo. Quiero agradecer a Iván Varela y a todos nuestros scouts por el curro que han hecho durante el verano”.

Los nuevos fichajes. “Las guindas del pastel son estas. Son jugadores de Segunda División, son internacionales en las inferiores con sus selecciones y habla del nivel de ellos”.

Horas finales del mercado. “El último día es para grabarlo. Quiero agradecerle el trabajo a Torrens con su trabajo de licencias. Somos un club que trabajamos bien y con agilidad para tener un documento al segundo”.

La no llegada de Biabiany. “Queríamos a Biabiany y lo veíamos que encajaba muy bien a nivel deportivo y de vestuario. Somos muy responsables con el dinero. No encajaba al final la pretensión económica. A partir de ahí vimos alternativas y surgió la situación de reenganchar a Diego a través del míster. Su polivalencia hace que podamos meter dos laterales izquierdos y en situaciones que puede jugar de extremo lo hará bien con sus centros al área. Matamos dos pájaros de un tiro”.

Número de jugadores en la plantilla. “La plantilla creo que está cerrada por número. Recuerdo que hablábamos de plantilla corta con 20/21 y hemos hecho uno más. A priori la plantilla está cerrada y el presupuesto para jugadores está prácticamente finalizado. Ahora el club puede crecer por otras áreas. El día a día de los futbolistas tiene mucho margen de mejora, hemos hablado que puedan entrenar en césped natural y, aunque no hay nada decidido, creo que se va a hacer. No toda la inversión tiene que ir a los futbolistas”.