Nueve medios trabajan en la extinción de un fuego en Fresno Alhándiga

Un total de nueve medios se encuentran en tareas de extinción de un fuego en una zona de pastos de Fresno Alhándiga. La voz de alarma se dio a las 16:40 horas con una columna de humo visible para los vecinos del pueblo.

En el lugar de los hechos destaca la presencia de cuatro camiones de Bomberos de la Diputación de Salamanca y también de un helicóptero que está trabajando de forma continua para evitar que las llamas se propaguen y se logre extinguir el incendio con la mayor brevedad posible.