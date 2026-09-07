Elías Bendodo anuncia que David Mingo será el nuevo presidente de la Diputación

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha sido el encargado de anunciar quién será finalmente el próximo presidente de la Diputación. Durante una visita a Salamaq en la tarde de este lunes, Bendodo, ha hablado del relevo en política como una virtud y ha hecho alusión a la salida de Javier Iglesias de la Diputación para ir al Senado.

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Bendodo ha asegurado que será David Mingo quien continúe con esta tarea dejando claro que la sucesión ya está decidida y que será Mingo quien en una semana se convertirá en el nuevo presidente de la Salina, tras ser ratificado por el resto de los diputados en un pleno. "El que lo entienda como una carrera de relevos hace que su partido y su tierra progrese y ese es el caso también de aquí, del Partido Popular de Salamanca, y el relevo algo que va a coger David en próximos días de la mano de Javier que se incorpora a la cámara alta, ha asegurado.

Hasta ahora ni el PP de Salamanca ni el propio David Mingo habían desvelado el nombre del sucesor de iglesias aunque todo apuntaba al alcalde de Santa Marta. La prudencia había sido la tónica de estos días ya que para ser presidente debe lograr la mayoría de los votos del pleno. Sólo Javier iglesias en alguna de sus intervenciones en Salamaq había hecho alusión al trabajo que quedaba pendiente en la Diputación tras si marcha, pero siempre en plural, sin dar nombres y sin querer decir en alto lo que era un secreto a voces.