La lluvia pone en jaque el concierto de Tony Hadley en Salamanca

La lluvia hizo acto de presencia en Salamanca minutos antes de las diez de la noche. Justo cuando estaba marcado el inicio del concierto de Tony Hadley en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Los fanse tuvieron que cobijarse en los soportales de la plaza y el concierto todavía no ha comenzado.
El cantante británico, uno de los referentes del pop internacional de los años 80, repasará durante su actuación una trayectoria de más de cuatro décadas sobre los escenarios, con un repertorio en el que no faltarán canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.