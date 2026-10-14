Detienen a un hombre al pillarlo robando en un kiosco y lo trasladan al hospital de Salamanca por varios cortes en la mano

La Policía Nacional de Salamanca detuvo el pasado domingo 11 de octubre a un hombre que fue pillado robando en un kiosko y que tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario por varios cortes en la mano.

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El detenido accedió al establecimiento después de romper el cristal de la puerta de entrada, con el que se produjo los cortes que lo llevaron hasta el hospital.

Cuando llegó la policía el varón se encontraba encerrado en el baño, de donde se resistió a salir.

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