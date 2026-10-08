Las cámaras captaron a Agustín tras salir de la residencia de Ledrada, pero no registran su regreso

Agustín, el hombre de 89 años desaparecido en Ledrada, salió de la residencia de mayores de la localidad durante la tarde del pasado miércoles 30 de septiembre y no regresó al centro.

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Las cámaras de la zona han sido revisadas para tratar de reconstruir sus últimos movimientos. Según fuentes oficiales, que han informado a este medio Salamanca24horas, las grabaciones permiten ver a Agustín desplazándose hacia la zona, pero no registran su regreso.

El hombre fue visto por última vez alrededor de las 20:15 horas, cuando caminaba por la carretera DSA-250, a la altura del paraje de La Cervera, en dirección a Ledrada.

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