Un 'simpa' acaba con intervención policial en pleno centro de Salamanca tras varios incidentes

Un hombre ha protagonizado varios incidentes en establecimientos del centro de Salamanca minutos antes de las 15:30 horas de este miércoles, después de que, según testigos presenciales, presuntamente robara en una tienda, intentara guardar los objetos en una bolsa y se marchara de un bar sin abonar la consumición.

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Según el relato de los testigos, el hombre acudió a un segundo establecimiento para pedir una bolsa con la que guardar los objetos que supuestamente había sustraído previamente. Ante la negativa de las dependientas, habría adoptado una actitud violenta con ellas.

Posteriormente, se dirigió a un bar, donde pidió una consumición y se marchó sin pagar, protagonizando un conocido 'simpa'. Tras abandonar el local a la carrera, los presentes facilitaron su descripción a la Policía Nacional.

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