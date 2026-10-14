Estos son los nuevos cargos en el equipo de Gobierno de la Diputación

El equipo de Gobierno de la Diputación de Salamanca acaba de ser reestructurado tras el nombramiento de David Mingo como presidente de la Diputación. El nuevo organigrama no presenta muchos cambios sino que ajusta los cargos tras la salida de Iglesias. Así, Mingo ha pasado a Carlos García Sierro a la primera vicepresidencia ya que ocupaba anteriormente la segunda y a Eva Picado a la segunda. Así, la tercera vicepresidencia es para Pilar Sánchez, que durante esta legislatura ha ejercido de portavoz del grupo popular de la Diputación.

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Por otra parte, la delegación de Cultura que ocupaba David Mingo antes de ser nombrado presidente de la Diputación pasa a Juan Carlos Zaballos, que suma esta nueva delegación a la de Turismo y Patrimonio que tenía previamente. El nuevo diputado, Alberto Torres, asumirá Juventud, una delegación que anteriormente llevaba Eva Picado, que continuará con Bienestar Social e Igualdad.

El resto de las delegaciones atribuidas a los diputados del equipo de gobierno se mantienen. La composición de la Junta de Gobierno pasa a estar presidida por David Mingo Pérez y forman parte de esta los diputados: Carlos García Sierra, Eva Picado Valverde, Pilar Sánchez García, Juan Carlos Zaballos Martínez, Marcos Iglesias Caridad, Santiago Castañeda Valle, Antonio Labrador Nieto y Jesús María Ortiz Fernández.

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