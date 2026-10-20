Proponen subir la tarifa del taxi en 2027: así quedaría en Salamanca

La Federación de Taxi de Castilla y León ha realizado una proposición a los ayuntamientos de la región de cara a subir las tarifas de los servicios que se prestan, todo en consonancia con la subida del IPC y así reconfigurar los precios, lo que afectaría de manera directa a los municipios de la provincia charra.

Publicidad Publicidad

Todos los años se realiza una subida anual, y como bien indican desde la propia Asociación Taxi Salamanca, se han subido los precios en cuantías inferiores al IPC. Marcelino Pérez, su presidente en Salamanca, ha indicado a SALAMANCA24HORAS que “si el IPC estaba en el 3 otros años, nosotros subíamos la tarifa al 2,6 o 2,7, por lo que se ha acordado a nivel regional pedir para este año un 5,8 por ciento”. Todo se debería a que “se han subido los seguros, el combustible, los repuestos, los talleres…”.

En cuanto a lo primero, los seguros, es uno de los temas que más preocupan a los taxistas, indicando que “siguen subiendo, normalmente teníamos seguros a todo riesgo, sobre todo en vehículos nuevos. Ahora nos piden 4.000 o 5.000 euros a todo riesgo y solo tenemos seguros a terceros con alguna especificación más. Los más baratos ahora están en 2.500 a 3.000 euros”.

Publicidad Publicidad

Del mismo modo, se ha hecho hincapié en el que el IPC del transporte se encuentre este año en el 10,5 por ciento, por lo que con la subida que realizaría en 2027, no se llegaría a alcanzar esta cifra.

El incremento en cuanto a la tarifa 1, correspondiente en horario normal de 7:00 a 23:00 horas todos los días del año, la subida es del 5,867 por ciento. En la tarifa 2 la subida será del 5,513 por ciento. Lo que permanecerá sin cambios será los bultos o maletas donde seguirá habiendo un suplemento de 0,70 euros.

Tarifa 2026 Tarifa 1

Publicidad Publicidad