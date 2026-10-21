Bajan las infecciones respiratorias y se sitúan por debajo del umbral epidémico

Las infecciones respiratorias descienden con respecto a la semana anterior. Si del 5 al 11 de octubre el umbral se situaba en las 627 personas por cada 100.000 habitantes a las que se les diagnosticó gripe, covid o cualquier otro tipo de enfermedad relacionada, en la del 12 al 18 de octubre ha habido un gran descenso hasta las 425 personas por cada 100.000 habitantes.

Publicidad Publicidad

En cuanto al porcentaje de positividad, el SARS-CoV-2 ha tenido un 11,1 por ciento, mientras que el virus de la gripe se ha situado en el 6,6 por ciento. Con respecto a los datos de la semana anterior, el covid fue del 20 por ciento mientras que la gripe en el 2 por ciento.

Eso sí, el Covid-19 sigue situando en niveles por encima que la gripe, con 22 casos (40 la semana anterior) por cada 100.000 habitantes; y 9 (16 la semana anterior) por cada 100.000 habitantes.

Publicidad Publicidad