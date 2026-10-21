El dúo burgalés Fetén Fetén inaugura este sábado el VII Festival de Folk en Salamanca

Fetén Fetén abrirá el VII Festival de Folk ‘En la biblioteca, otoño se escribe con folk’, un ciclo de actividades de la programación semanal de la Red de Bibliotecas Municipales que arrancará este sábado, 24 de octubre.

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El dúo formado por Jorge Arribas y Diego Galaz darán un concierto familiar a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Arribas y Galaz, músicos burgaleses que acompañan a Fito & Fitipaldis en su gira de conciertos actual, ofrecerán su experiencia ‘El mágico planeta de los instrumentos insólitos’.

Un nombre ligado a la carrera de Fetén Fetén, puesto que estos brillantes músicos se caracterizan por ofrecer conciertos a partir de instrumentos y objetos poco conocidos en el panorama musical.

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Las invitaciones se han agotado pronto y solo quedan disponibles el 10 por ciento que se suele reservar para obtener media hora antes del comienzo del concierto, que se pueden recoger en la propia biblioteca.

Cabe recordar, además, que Fetén Fetén también son conocidos por colaborar en canciones de grupos punteros de Castilla y León, como la Maravillosa Orquesta del Alcohol o Siloé.

Además de este concierto, la programación en las bibliotecas continúa con múltiples sesiones de ‘La Hora del Cuento’. Sesiones para diferentes edades y que tienen acceso libre hasta completar aforo.

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Con estas, se busca fomentar la lectura, la imaginación y el vínculo de la infancia con las bibliotecas de su barrio.