Las exportaciones crecen en Salamanca hasta superar los 1.200 millones de euros

Las exportaciones en Castilla y León gozan de buena salud tras alcanzar un valor de 13.925,9 millones de euros en los ocho primeros meses del año, un 6,7 por ciento superior al mismo periodo en 2025. Además, el aumento ha sido muy superior al vivido en España, donde ha sido del 3,2 por ciento hasta alcanzar los 264.182 millones de euros, según ha recogido ICAL. Asimismo, el balance comercial recoge en la región un superávit hasta agosto de 2.924 millones de euros, frente a un déficit para España de 45.818 millones.

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Por secciones arancelarias, las mayores exportaciones corresponden al material de transporte, con 4.242,65 millones de euros y una subida del 4,8 por ciento; seguidas por las máquinas, aparatos y material eléctrico, con 2.533,7 millones y un aumento del 8,5 por ciento. El mayor crecimiento corresponde a la sección de productos de las industrias químicas y conexas, un 23,6 por ciento y 1.428,7 millones; seguida por la de materias plásticas y sus manufacturas, con un 17 por ciento y 1.641,2 millones. En el extremo opuesto, las ventas fuera de productos del reino vegetal, bajaron un 12,3 por ciento, con 206,9 millones.

En cuanto las importaciones, predominaron las de máquinas, aparatos y material eléctrico, con 2.841,59 millones, que crecieron un 8,4 por ciento; el mayor incremento se produjo en productos de las industrias químicas y conexas, un 13,5 por ciento, y 1.764,8 millones de valor. Por el contrario, descendieron más las compras en pastas de madera u otras materias de celulosa, un 8,4 por ciento y 175,6 millones; en productos del reino vegetal, un 6,6 por ciento y 456,7 millones; y material de transporte, un 4,5 por ciento, con 2.161,6 millones.

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Por destinos han sido los siguientes: Francia con 3.283,1 millones de euros, Alemania, con 1.010,5 millones e Italia, con 1.071,5 millones. En el extremo opuesto, han descendido más las ventas a Bélgica en un 54,5 por ciento.

Las importaciones se incrementaron en Rumanía, un 27,9 por ciento y 359,4 millones y en Italia, un 20,5 por ciento y 873,2 millones. Eso sí, cayeron un 26,7 por ciento desde Turquía, con 284,2 millones y un 15 por ciento desde Reino Unido, con 715,4 millones.

En cuanto a las exportaciones en Salamanca aumentaron un 30,2 por ciento, hasta los 1.246 millones de euros. En las importaciones, también crecieron en Salamanca un 9,9 por ciento hasta los 1.108,4 millones de euros.