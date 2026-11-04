"Si conduces, sólo conduce": la nueva campaña de Tráfico pone el foco en mantener la máxima atención al volante

La Dirección General de Tráfico lanza este 4 de noviembre una nueva campaña bajo el slogan "Si conduces, sólo conduce".

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Esta nueva campaña pone el foco en la importancia de mantener la máxima atención al volante y en estar alerta a los riesgos que entrañan las distracciones durante la conducción. En este aspecto se apunta especificamente a las salidas de vía, que son las causantes del 43 % de los fallecidos en las carreteras españolas.

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Para que el mensaje que se quiere transmitir llegue a todos los conductores, la DGT ha creado numerosas piezas en diferentes formatos: un anuncio publicitario que se emitirán en las televisiones y en los cines, cuñas para radios online, gráficas para diarios y revistas especializadas, banners para los medios digitales y cartelería para la parte trasera y laterales de los autobuses.