Los comercios de Castilla y León ya conocen cuáles son los domingos y festivos en los que podrán abrir durante 2027.
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este miércoles el calendario oficial que autoriza estas aperturas en todos los establecimientos de la comunidad.
El calendario de aperturas comerciales comenzará el domingo 3 de enero y seguirá el domingo siguiente, el día 10, para continuar en marzo con la apertura comercial el 25, Jueves Santo.
También se ha dado el visto bueno a la apertura comercial durante los domingos del 27 de junio y 4 de julio, así como el lunes 16 de agosto que será festivo al trasladarse el del día 15 que cae en domingo.
Los cuatro domingo comerciales de diciembre serán serán los días 5, 12, 19 y 26.