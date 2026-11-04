Los comercios de Castilla y León ya conocen cuáles son los domingos y festivos en los que podrán abrir durante 2027.

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El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este miércoles el calendario oficial que autoriza estas aperturas en todos los establecimientos de la comunidad.

El calendario de aperturas comerciales comenzará el domingo 3 de enero y seguirá el domingo siguiente, el día 10, para continuar en marzo con la apertura comercial el 25, Jueves Santo.

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También se ha dado el visto bueno a la apertura comercial durante los domingos del 27 de junio y 4 de julio, así como el lunes 16 de agosto que será festivo al trasladarse el del día 15 que cae en domingo.