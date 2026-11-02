La USAL busca impulsar proyectos de inteligencia artificial y medio ambiente con Japón

La Universidad de Salamanca quiere reforzar su colaboración científica con Japón. El rector, Juan Manuel Corchado, ha visitado el Instituto Tecnológico de Osaka (OIT), donde ha participado en el primer simposio del Foro Académico Internacional USAL-OIT.

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El encuentro ha servido para sentar las bases de futuras colaboraciones entre ambas instituciones, especialmente en los ámbitos de la inteligencia artificial y la investigación científica.

Durante la visita, Corchado y el director del Centro Cultural Hispano-Japonés, José Abel Flores, mantuvieron reuniones con responsables del centro japonés para avanzar en la puesta en marcha de programas formativos conjuntos y proyectos de I+D+i relacionados con la inteligencia artificial y el medio ambiente, en el marco de la Unión Europea.

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