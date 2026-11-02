Los próximos 11, 12 y 13 de noviembre, Salamanca acogerá las XII Jornadas de Geografía Económica, organizadas por el homónimo grupo de la Asociación Española de Geografía.

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Este encuentro reunirá a un total de 53 investigadoras e investigadores procedentes de diversos puntos de la geografía española, así como de Portugal, Países Bajos, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Noruega y Alemania, consolidando así el alcance científico y la proyección internacional de estas Jornadas.

Bajo el lema "Redes, desigualdades y difusión del conocimiento en Geografía Económica", estas jornadas

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se centrarán en el desarrollo territorial, la cohesión socioeconómica y las dinámicas de innovación; profundizando en el papel fundamental que desempeña la disciplina para dar respuesta a los grandes desafíos territoriales de la sociedad actual.

El programa académico del congreso contará con las ponencias de la Catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Lleida, Pilar Alonso Logroño; y del Catedrático de Economía Regional de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), Ron Boschma. Sus intervenciones, tal y como apuntan desde la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca,

“aportarán un análisis sobre las dinámicas de resiliencia regional, la geografía de los servicios, los ecosistemas de innovación y la reestructuración económica del territorio”. Junto a ellos, las y los participantes expondrán un total de 44 comunicaciones científicas.

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Salamanca se convertirá por unos días en la cuna de la Geografía Económica

Todas las investigaciones presentadas en estas jornadas serán recogidas por un libro colectivo que se publicará a través de Ediciones Universidad de Salamanca. La publicación de la obra en formato digital de acceso abierto se realizará principios de 2027.