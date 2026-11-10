La Aemet califica el mes de octubre como "muy cálido" y "muy seco"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de presentar su balance climático, en el que califica al mes de de octubre como "muy cálido" y "muy seco".

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Su temperatura media, de 16,1 °C, fue +1,5 °C superior a la del periodo de referencia 1991-2020 y fue el mes en el que se registraron las temperaturas más elevadas correspondientes al siglo XXI.

Anomalías De Temperatura En El Mes De Octubre De 2026. Aemet

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Entre las temperaturas mínimas más bajas registradas aparece la provincia de Salamanca en el aeropuerto de Matacán con −0,9 °C; ese mismo día se registró también una temperatura de −1,1 °C en Molina de Aragón y de −0,6 °C en Burgos/Aeropuerto.

Las lluvias presentaron un marcado contraste entre el oeste y el este de la Península.

El carácter más seco predominó en Galicia y el oeste de Castilla y León donde se encuentra la provincia salmantina.

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Precipitación Acumulada En El Mes De Octubre. Aemet