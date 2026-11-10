Los maquinistas podrán detener un tren ante situaciones de riesgo grave e inminente

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para reforzar la seguridad en el transporte ferroviario y mejorar la protección social de sus trabajadores, en respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

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Una de las principales novedades afecta directamente a los maquinistas, ya que se clarifica qué periodos deben contabilizarse como tiempo de conducción. Entre ellos se incluirán las maniobras con el vehículo en movimiento y las interrupciones inferiores a 45 minutos entre dos periodos de conducción, que se computarán íntegramente, incluso cuando el trabajador no esté realizando ninguna actividad.

La norma también refuerza las competencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que podrá acceder a instalaciones, trenes y equipos para realizar sus inspecciones, independientemente de la empresa a la que pertenezcan.

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Más protección para los trabajadores Otro de los cambios destacados es la incorporación del principio de 'cultura justa' a la legislación ferroviaria. Esto permitirá a los trabajadores comunicar riesgos para la seguridad a través de canales confidenciales y contar con protección frente a posibles represalias laborales o sanciones.

Además, los profesionales podrán interrumpir la marcha de un tren o negarse a iniciarla cuando detecten una situación de riesgo grave e inminente, siempre que comuniquen esta decisión a los responsables correspondientes.

Por último, el Gobierno extiende la protección social y los coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal ferroviario de empresas que operan en líneas interoperables y en la Red Ferroviaria de Interés General, con el objetivo de garantizar la igualdad de trato entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones.

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