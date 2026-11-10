Las bolsas reutilizables toman el comercio salmantino para impulsar las compras locales

El comercio salmantino busca recuperar protagonismo en las calles de la ciudad con una nueva edición de la campaña ‘Comercio de Salamanca. ¡Da vida a nuestras calles!’. La Asociación Salmantina de Empresarios de Comercio (ASECOV), integrada en CEOE CEPYME Salamanca, ha presentado este martes esta iniciativa, que se desarrollará entre el 10 y el 17 de noviembre y que pretende incentivar las compras en los establecimientos locales.

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La presentación ha contado con la participación de la presidenta de ASECOV, Soledad Gómez, y el concejal de Comercio y Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, César Gómez Barthe, quienes han destacado la importancia de respaldar a los negocios de proximidad y mantener viva la actividad comercial de la ciudad.

Durante los días de campaña, los establecimientos participantes repartirán bolsas de tela reutilizables entre sus clientes. Cada comercio tendrá libertad para establecer las condiciones de entrega: algunos podrán regalarlas a partir de un determinado importe de compra y otros simplemente por visitar sus tiendas. La promoción estará vigente durante las fechas señaladas o hasta agotar las unidades disponibles.

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Las bolsas cuentan con una ilustración elaborada en Salamanca, en una apuesta por apoyar también el trabajo de empresas y profesionales locales. Además de incentivar las compras, la iniciativa pretende fomentar hábitos más sostenibles y reducir el uso de bolsas de un solo uso.

El comercio local, frente a las grandes ofertas de internet Soledad Gómez ha explicado que esta campaña llega en una época del año en la que el comercio atraviesa un periodo de menor actividad y en la que las grandes ofertas de las plataformas de venta online pueden restar protagonismo a los establecimientos tradicionales.

Por ello, ASECOV pretende animar a los salmantinos no solo a acudir a sus tiendas habituales, sino también a descubrir nuevos negocios y conocer los productos y servicios que ofrecen.

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Por su parte, César Gómez Barthe ha reivindicado el papel de los pequeños establecimientos en la economía de la ciudad y ha recordado que detrás de cada comercio hay una persona, una familia y, en muchos casos, vecinos y conocidos de los propios clientes.

El concejal ha insistido en la necesidad de respaldar estas iniciativas y ha animado a comprar en Salamanca, destacando que apostar por los negocios locales supone contribuir al crecimiento de la ciudad y al mantenimiento de su actividad económica.

Soledad Gómez se pronuncia sobre la huelga y los posibles piquetes La presentación también ha dejado espacio para abordar la situación de los comerciantes ante la huelga y la posibilidad de que se produzcan piquetes informativos.

En este sentido, la presidenta de ASECOV ha defendido el derecho de los trabajadores a secundar la huelga, pero también el de los autónomos y comerciantes a poder desarrollar su actividad con normalidad.

Gómez ha reconocido que esperan que no se produzcan incidentes y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que los negocios puedan sufrir daños. "Un negocio que sostiene una familia no tiene que sufrir daños por los piquetes", ha señalado.