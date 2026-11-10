Sacyl solicita la licencia urbanística para construir el nuevo centro de salud San José-Zurguén

La construcción del nuevo centro de salud San José-Zurguén está cada vez más cerca con nuevo paso administrativo, puesto que Sacyl presentó el pasado 4 de noviembre en el Ayuntamiento de Salamanca la solicitud de licencia urbanística necesaria para ejecutar el proyecto, que permitirá levantar el futuro edificio sanitario en la avenida de Carlos I.

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Un edificio que se situará en una parcela de 3.645 metros cuadrados, ubicada entre el nuevo vial de acceso al estadio Reina Sofía y la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca.

El proyecto contempla la construcción de un inmueble de dos plantas, que contará con un aparcamiento con el que se prevé disponer de 44 plazas para vehículos. De ellas, 22 estarán situadas en la zona sur de la parcela y otras 20 en el lateral este. Las dos restantes serán cubiertas y estarán destinadas a la ambulancia del Soporte Vital Básico y al vehículo de atención domiciliaria. Tres de las plazas estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

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Proyecto de la plaza que dará acceso al centro de salud

En la baja del edificio de dos plantas se concentrarán, entre otros espacios, las consultas de pediatría, las áreas de extracciones y procedimientos técnicos, así como las dependencias de fisioterapia y atención obstétrica. Esta última contará con espacios para psicoprofilaxis, mientras que la zona de fisioterapia dispondrá de una sala de cinesiterapia de 75 metros cuadrados.

La planta primera reunirá las consultas generales de atención primaria, distribuidas en dos alas, además de una amplia zona de espera de 205 metros cuadrados. También se habilitarán un aula de 40,3 metros cuadrados y una biblioteca de 40,6 metros cuadrados, destinadas al apoyo administrativo y a actividades de formación.

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Salas de esperas que se encontrarán en el nuevo centro de salud

El proyecto mantiene el patio central como uno de los elementos principales de la organización del edificio. Este espacio, ajardinado y acristalado en su parte superior, permitirá introducir luz natural en las zonas interiores y concentrará parte de las áreas de espera. El acceso principal se realizará desde la avenida de Carlos I a través de una plaza, con una entrada que dará paso a un vestíbulo de doble altura, escalera y ascensor.

Vestíbulo y patio central

La actuación incluye, además, una zona independiente para el Soporte Vital Básico, con garaje para la ambulancia, almacén, vestuarios, zona de estar y dos dormitorios para el personal. Su funcionamiento estará separado del resto del centro de salud.

El diseño incorpora también distintas medidas para mejorar la eficiencia energética, como aislamiento en la envolvente, protecciones solares, control de la iluminación natural y una instalación fotovoltaica en la cubierta.

Fachada De La Parcela Donde Se Situará El Centro De Salud De Lzurguén (2)

El nuevo centro dará servicio a la población de la Zona Básica de Salud de San José, que incluye a vecinos de San José, El Zurguén, La Vega, el Tormes y el Teso de la Feria. La previsión difundida cuando se presentó el proyecto situaba la población atendida en torno a los 12.600 salmantinos.