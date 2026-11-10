El PSOE de Salamanca alza la voz a favor de la huelga general: "La vivienda es fundamental"

A las 11:00 horas de este martes, el secretario general del PSOE de Salamanca y cabeza de lista al Congreso por Salamanca, David Serrada ha protagonizado junto con por la secretaria general de la Agrupación Socialista Jaime Vera, María Sánchez, una comparecencia ante los medios de comunicación.

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En esta rueda de prensa, el PSOE de Salamanca han dejado clara su posición a favor de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre. “Apoyamos esta huelga porque su objetivo es seguir defendiendo los derechos de millones de españoles”, explica Serrada, añadiendo que estos españoles “tienen dificultades para acceder a una vivienda, que tienen dificultades para acceder al mercado laboral y a los servicios públicos”.

En relación al mercado laboral, Serrada ha apuntado que más del 60% de las personas que están desempleadas en la provincia de Salamanca son mujeres: “Cambiar esto es una necesidad y un compromiso que adquirir de cara a la nueva la legislatura”. Por otro lado, Serrada ha añadido que “Salamanca, en materia de empleabilidad y de empleo, crece por debajo de la media nacional y de la media de Castilla y León”.

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“Apoyamos esta huelga porque su objetivo es seguir defendiendo los derechos de millones de españoles”

En este mismo sentido, desde el PSOE han querido apuntar que existen 6.742 parados menos en la provincia de Salamanca con el gobierno del Partido Socialista. “Y todo esto teniendo en cuenta que los empresarios y el Partido Popular hicieron campaña en contra de las dos grandes iniciativas que puso en marcha el Partido Socialista”, han apuntado.

Por otro lado, María Sánchez ha centrado su discurso en que la huelga general convocada para este miércoles “pone de manifiesto la importancia de que los trabajadores y trabajadoras sigan conquistando y avanzando en derechos”: “Sus condiciones laborales y sociales deben ser cada vez más justas”.

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Para defender su discurso, ha añadido que las movilizaciones sociales “han sido fundamentales para conquistar muchos de los derechos que disfrutamos hoy en día todos nosotros y nosotras”: “Por eso nos preocupa seriamente que las derechas cuestionen o desprecien una huelga que pretende seguir mejorando las condiciones de vida de la ciudadanía”.