Los mayores de Salamanca ya pueden solicitar plaza para las actividades municipales de 2027

El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá 2.120 plazas en su programa de envejecimiento activo para 2027, distribuidas en 145 grupos de actividades dirigidas a fomentar la autonomía, el bienestar y las relaciones sociales de las personas mayores.

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La programación se desarrollará en los centros municipales de mayores Tierra Charra, Juan de la Fuente y Trastormes. Como principales novedades, se incorpora pilates a la oferta de ejercicio físico y un taller de restauración de objetos en el centro Juan de la Fuente.

La oferta incluye también gimnasia, yoga, taichí, psicomotricidad y un total de 13 cursos y talleres, entre ellos pintura, bailes, entrenamiento cognitivo, idiomas, historia del arte y folclore salmantino.

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Podrán participar las personas mayores de 60 años, pensionistas o desempleadas y empadronadas en Salamanca. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 23 de noviembre, inclusive, en cualquiera de los tres centros municipales.

Cada persona podrá solicitar un máximo de tres actividades: dos talleres formativo-ocupacionales y una de ejercicio físico.

La asignación de las plazas se realizará mediante sorteo y los listados de admitidos y reservas se publicarán a partir del 4 de diciembre en los propios centros.