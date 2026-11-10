Alrededor de las 11:30 horas de este martes, un subinspector de Guías Caninos de la Policía Nacional falleció tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero, en Oviedo. Además, otro agente perteneciente a los TEDAX ha resultado herido de gravedad y ha sufrido la amputación de una pierna.

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Por otro lado, un pastor alemán de tres años de la Policía Nacional, también ha muerto durante la citada intervención policial de este martes en Oviedo, tal y como ha recogido la agencia Europapress.

Según la información facilitada por el sindicato policial JUPOL, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías.

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Mensaje De La Guardia Civil Ante El Suceso Ocurrido En Oviedo - Guardia Civil de Salamnca

Ante este suceso, la Guardia Civil de Salamanca ha querido trasladar a través de sus redes sociales y en torno a las 14:00 horas de este martes, sus condolencias a los familiares de la víctima y el agente herido: "Nuestro más sentido pésame por el compañero fallecido en Oviedo y toda la fuerza del mundo para el agente del TEDAX herido", han expuesto en su mensaje.

La Policía Nacional también ha difundido, a través de su cuenta estatal de redes sociales, su mensaje de apoyo. En él, apuntan que se encuentran consternados por la muerte de su compañero: "Nuestro corazón está con su familia, amigos. compañeros y seres queridos", han apuntado.

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