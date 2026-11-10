Sacyl deja sin plazas de traslado a los pediatras de Castilla y León y las asociaciones reclaman una solución

Los pediatras de Castilla y León han reclamado a Sacyl que revise la oferta de plazas del concurso de traslados después de que el último listado publicado el pasado 9 de octubre no incluyera ninguna vacante de Pediatría. Una situación que afecta a los profesionales de toda la comunidad, también a los que desarrollan su labor en Salamanca.

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La reclamación ha sido presentada por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCYL) y la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León (SCCALP), que denuncian que las plazas disponibles se han reservado prácticamente en su totalidad para los procesos selectivos de las ofertas públicas de empleo (OPE).

Las asociaciones consideran que esta decisión impide a los pediatras con plaza fija solicitar un traslado para acercarse a sus domicilios o familias. Además, advierten de que la falta de movilidad puede favorecer la salida de profesionales hacia la sanidad privada u otros servicios de salud, en un momento en el que ya existen dificultades para cubrir puestos de Pediatría.

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Las sociedades científicas sostienen que existen vacantes estructurales que podrían ofertarse y critican que Sacyl no haya justificado individualmente por qué quedan excluidas del concurso. También consideran que esta situación supone un agravio comparativo respecto a otras especialidades que sí cuentan con plazas de traslado.

Reclaman revisar las vacantes antes de adjudicarlas Ante esta situación, las asociaciones solicitan a la Administración sanitaria que revise los listados, incluya todas las vacantes estructurales de Pediatría y paralice su adjudicación a los procesos de la OPE hasta resolver el derecho de movilidad de los profesionales fijos.

La presidenta de APAPCYL, María Teresa Martínez Rivera, ha aclarado que no se oponen a la incorporación de nuevos pediatras, sino que reclaman que se respeten los derechos de quienes llevan años trabajando en la sanidad pública y que se expliquen con transparencia las plazas que se reservan.

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