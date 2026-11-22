Cerca de 500 "croseros" se han dado cita en Peñaranda de Bracamonte donde se ha celebrado no solo el Provincial de Campo a Través y el Cross Popular, pues además abrían la jornada los escolares participantes en la segunda jornada de JJEE de Campo a Través que en gran número han participado en esta jornada.

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A las 13:00 horas arrancaba la carrera adulta masculina y femenina, donde los participantes han tenido que soportar un intenso viento en el extraordinario circuito de Pradohorno que apenas ha notado la gran cantidad de agua caída en los días previos.

Los ganadores del Cross de Peñaranda fueron Alberto Ramírez y Alexandra Martín. En esta carrera se disputaban al unísono el Cross Popular de Peñaranda y el Campeonato Provincial federado de Campo a Través que enriquecieron la participación del evento.