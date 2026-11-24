Los problemas de convivencia en las aulas y las situaciones a las que se enfrenta el profesorado siguen aumentando en Castilla y León. Así lo advierte ANPE, que ha presentado este martes en Salamanca el balance anual de su servicio del Defensor del Profesor, que acaba de cumplir 20 años desde su puesta en marcha en 2005. Durante el curso 2025-2026, este servicio atendió 116 casos, frente a los 83 registrados el año anterior, lo que supone un incremento del 39,8%.

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Unos datos que reflejan las dificultades que atraviesan muchos docentes en el ejercicio de su profesión y que preocupan especialmente al sindicato por sus consecuencias sobre la salud mental. La ansiedad continúa siendo uno de los principales problemas y está presente en aproximadamente el 72% de los casos atendidos. Además, los porcentajes de depresión y de bajas laborales también han aumentado respecto al curso anterior.

La presentación del informe ha contado con la participación de Pilar Gredilla, presidenta de ANPE Castilla y León; Javier Riesco, vicepresidente autonómico y presidente de ANPE Salamanca; y Jesús Niño, Defensor del Profesor de Castilla y León, que ha sido el encargado de explicar los datos y las principales situaciones que llegan a este servicio.

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Uno de los incrementos más destacados se encuentra en los conflictos con el alumnado, que han pasado de 31 a 47 casos. También han crecido los problemas relacionados con la Administración, de 23 a 38, mientras que los conflictos con las familias han aumentado de 29 a 31.

Jesús Niño ha reconocido que la evolución es preocupante y ha puesto el foco en el impacto que estas situaciones tienen sobre los profesionales. El perfil más habitual de quienes recurren al servicio corresponde a mujeres con entre cinco y diez años de experiencia docente.

Entre los problemas que llegan al Defensor del Profesor aparecen las faltas de respeto, las amenazas, las agresiones, el acoso, el ciberacoso y las falsas acusaciones. También se producen situaciones de presión por parte de algunas familias relacionadas con las calificaciones y conflictos que terminan afectando al desarrollo normal de las clases.

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El responsable del servicio ha destacado especialmente la importancia de atender a los docentes desde el primer momento, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también emocional. "La primera acogida es muy importante", ha explicado, haciendo hincapié en la necesidad de escuchar a los profesores y dar validez a lo que están sintiendo antes de plantear posibles soluciones.

En este sentido, ha señalado que no todos los profesionales reaccionan de la misma manera ante una situación conflictiva. Hay docentes que restan importancia a los insultos o amenazas porque consideran que conocen al alumno y que no merece la pena dar más pasos, mientras que otros pueden experimentar un importante impacto emocional ante situaciones que aparentemente parecen menos graves.

El Defensor del Profesor ofrece asesoramiento, acompañamiento e información sobre los procedimientos que pueden seguirse en cada caso. La mayoría de los primeros contactos se producen por teléfono, aunque también se atienden consultas por correo electrónico y de manera presencial. Cuando la situación lo requiere, representantes del sindicato pueden desplazarse hasta los centros educativos.

Jesús Niño también ha recordado que la Administración contempla mecanismos de protección para los docentes, entre ellos el asesoramiento jurídico gratuito y la asistencia psicológica recogidos en la normativa autonómica. Sin embargo, el incremento de las solicitudes de ayuda evidencia la necesidad de reforzar estos recursos. De hecho, las peticiones de asesoramiento jurídico han pasado del 3,6% al 21,6% de los casos.

Valladolid concentra el mayor número de casos y Salamanca registra 14 Por provincias, Valladolid encabeza el número de intervenciones, con 32 casos, frente a los 13 del curso anterior. Le siguen Palencia, con 16; Burgos, con 15; y Salamanca, con 14.

Precisamente sobre la situación en la provincia salmantina se ha pronunciado Javier Riesco, quien ha señalado que, aunque se han recibido numerosas llamadas, Salamanca no se encuentra entre los territorios donde más ha aumentado el número de intervenciones. "No ha subido un porcentaje bastante elevado", ha indicado, aunque ha reconocido que los problemas de convivencia y las situaciones de ansiedad entre los docentes también están presentes en la provincia.

Riesco ha insistido en que los profesores necesitan sentirse respaldados para poder desarrollar su trabajo y ha reclamado una mayor implicación de la Administración. "No se puede seguir exigiendo más al profesorado si no se le dan más recursos, si no se le apoya más y si no se mejoran sus condiciones", ha defendido.

El vicepresidente autonómico de ANPE también ha querido poner en valor el papel de la enseñanza pública en una comunidad tan extensa como Castilla y León, especialmente en el medio rural, donde los centros educativos desempeñan una función fundamental para mantener los servicios y garantizar la educación en todos los rincones del territorio.

ANPE reivindica mejoras para el profesorado antes de las elecciones sindicales del 3 de diciembre La presentación del informe ha servido también para poner sobre la mesa las principales reivindicaciones de ANPE en plena campaña de las elecciones sindicales de Educación, que se celebrarán el próximo 3 de diciembre. Bajo el lema "El valor de la profesión docente", el sindicato busca reclamar un mayor reconocimiento social y profesional para los trabajadores de la enseñanza pública.

Pilar Gredilla ha defendido que los datos conocidos deben traducirse en compromisos concretos por parte de la Administración. "Necesitamos respuestas, necesitamos compromisos y necesitamos recursos. Si no, es imposible", ha afirmado.

La presidenta autonómica ha señalado que la mejora de las condiciones retributivas es una de las prioridades de la organización, que reclama una recuperación salarial del 20% y la recuperación de las pagas extraordinarias recortadas desde 2010.

Pero las reivindicaciones no se limitan al apartado económico. Gredilla ha insistido en la necesidad de reforzar la atención a la diversidad, con más profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, educadores y profesores de Servicios a la Comunidad, además de incrementar el número de docentes para ofrecer una atención más individualizada al alumnado.

También ha criticado la carga burocrática que soportan los centros educativos y que, a su juicio, resta tiempo al profesorado y a los equipos directivos para centrarse en su trabajo. "Son muchas horas las que se pierden en papeles que necesitamos para poder enseñar", ha señalado.

Otra de las cuestiones que preocupa al sindicato es la falta de regulación y reconocimiento de las actividades extraescolares. ANPE reclama protocolos que establezcan claramente las responsabilidades de los docentes que acompañan a los alumnos, los apoyos con los que cuentan y las compensaciones correspondientes. Una demanda que conecta con la advertencia realizada por Jesús Niño sobre las dificultades para encontrar profesores dispuestos a participar en excursiones y viajes escolares.

A ello se suman la mejora de los permisos y licencias para facilitar la conciliación, el desarrollo de la carrera profesional y la implantación de la enfermera escolar en todos los centros educativos.

Gredilla también ha reclamado inversiones para actualizar las infraestructuras de los colegios e institutos de Castilla y León, con especial atención a la climatización. "Tenemos centros muy antiguos y hay que poner dinero porque hace falta actualizar eso", ha advertido, recordando que los veranos son cada vez más exigentes y que las condiciones de los edificios deben adaptarse a las nuevas necesidades.

Más apoyo jurídico y psicológico para frenar el deterioro de la convivencia Entre las propuestas específicas para mejorar la situación del profesorado, ANPE reclama un mayor apoyo a los docentes que sufren conductas contrarias a la convivencia, con más recursos jurídicos y atención psicológica. También pide un estudio sobre la salud mental del colectivo y un plan de prevención de las enfermedades relacionadas con ella, así como su reconocimiento como enfermedades profesionales.

El sindicato considera necesario elaborar un informe estatal sobre la convivencia en los centros educativos, reducir las ratios en todas las etapas y aumentar las plantillas de profesionales destinados a la inclusión educativa. Además, reclama reducir el horario lectivo de los coordinadores de convivencia para que puedan desarrollar sus funciones adecuadamente y dotar a todos los centros de personal administrativo.