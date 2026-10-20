Profesores universitarios, docentes y orientadores de Secundaria y Bachillerato se forman en Altas Capacidades

La Universidad de Salamanca ha clausurado los dos programas de formación en Altas Capacidades Intelectuales promovidos por su Servicio de Asuntos Sociales, dirigidos al Personal Docente e Investigador (PDI) de la institución y a docentes y orientadores de Educación Secundaria y Bachillerato. Durante cinco meses, cerca de 130 profesionales han participado en estas acciones formativas destinadas a mejorar la detección y atención educativa del alumnado con altas capacidades, según informa el servicio de comunicación de la USAL.

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Los programas, inaugurados el pasado 29 de mayo y desarrollados hasta este mes de octubre, han combinado sesiones presenciales y formación en línea con el objetivo de proporcionar al profesorado herramientas prácticas para reconocer y atender las necesidades del alumnado con altas capacidades desde el aula ordinaria.

En el programa, destinado a docentes y orientadores de Educación Secundaria y Bachillerato, han participado profesionales de una veintena de centros públicos y concertados de Ávila, Salamanca y Zamora, así como de municipios extremeños de Badajoz y Cáceres. Por su parte, la formación dirigida al Personal Docente e Investigador de la Universidad de Salamanca ha contado con la participación de profesorado e investigadores pertenecientes a una veintena de departamentos de distintas áreas de conocimiento.

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Desde la USAL aseguran que, según los datos más recientes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes correspondientes al curso 2023-2024, en España están identificados 58.540 alumnos con altas capacidades en las enseñanzas no universitarias, una cifra que representa menos del 1 % del alumnado. Parte de este colectivo puede pasar desapercibido durante su trayectoria educativa, por lo que ambas formaciones se han centrado en dotar al profesorado de herramientas para reconocer indicadores de alta capacidad y aplicar estrategias educativas adaptadas desde las primeras etapas.

Ambos programas han sido impartidos por Francisco Javier Mateos, experto en creatividad aplicada y Premio Tecnalia 2010, y Juan Carlos López Garzón, psicopedagogo y asesor educativo con más de 25 años de experiencia en el ámbito de las altas capacidades. La sesión de clausura contó además con la asistencia de M.ª Ángeles Prieto Crespo, directora del Servicio de Asuntos Sociales y con la participación de diferentes miembros de la Asociación Égida de estudiantes con Altas Capacidades. Por último, intervino Javier G. Recuenco, experto en resolución de problemas complejos y diseñador del programa de retos intelectuales “La USAL Ilumina el Talento”, en el que participan estudiantes de bachillerato y de la USAL de Salamanca, Ávila y Zamora.

Tras la finalización de las acciones formativas, los participantes han creado la comunidad “Docentes que Iluminan”, una red de colaboración destinada a compartir experiencias, recursos y buenas prácticas relacionadas con la atención al alumnado con altas capacidades.

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