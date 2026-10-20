Salamanca reúne a jueces de vigilancia penitenciaria para analizar los retos de las prisiones

La Universidad de Salamanca acoge hasta este jueves, 22 de octubre, el encuentro de jueces de vigilancia penitenciaria, una cita centrada en analizar la situación actual del sistema penitenciario español y sus principales retos de futuro.

Publicidad Publicidad

Organizado por Gregorio Álvarez Álvarez, juez de vigilancia penitenciaria de Salamanca y profesor de la Facultad de Derecho de la USAL, el encuentro ha comenzado en el Aula Unamuno de las Escuelas Mayores con la participación del vicerrector Federico Bueno de Mata; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana María del Ser López.

Tras la inauguración, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, ha pronunciado la conferencia 'Situación actual del sistema penitenciario en España y retos de futuro'.

Publicidad Publicidad