Victoria del CDF UPSA femenino en su debut en la categoría Senior Femenina

El equipo femenino del Club Deportivo Federado Universidad Pontificia de Salamanca (CDF UPSA) ha iniciado su primera temporada en la categoría Senior Femenina de la Federación de Baloncesto de Castilla y León con una victoria por 66-60 ante el Somos Hijolusa.

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El encuentro, correspondiente a la primera jornada de liga, se disputó el sábado 17 de octubre en el pabellón del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe.

El conjunto salmantino afronta este nuevo reto con una plantilla de 13 jugadoras, 11 de ellas nuevas incorporaciones, bajo la dirección de Mario Deza Casquero, que continúa una temporada más al frente del equipo.

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