La USAL refuerza su colaboración con la asociación de altas capacidades Égida

La Universidad de Salamanca cuenta desde marzo con Égida, la primera asociación de altas capacidades intelectuales del ámbito universitario español, creada por estudiantes con el apoyo del Servicio de Asuntos Sociales.

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El rector, Juan Manuel Corchado, ha recibido a su presidente, Hugo López de Juan, y al resto de la junta directiva, acompañados por la directora del Servicio de Asuntos Sociales, M.ª Ángeles Prieto Crespo.

Durante el encuentro, la asociación ha presentado sus proyectos, centrados en crear espacios de socialización y apoyo para estudiantes con altas capacidades. Por su parte, el rector ha mostrado su disposición a impulsar la colaboración con la entidad.

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