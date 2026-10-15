La Junta dota a la USAL de 275.000 euros para financiar la herramienta encargada de la preinscripción universitaria

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio concede una subvención de 275.000 euros a la Universidad de Salamanca para financiar la herramienta informática de gestión de la preinscripción universitaria en Castilla y León durante el curso académico 2026-2027.

Publicidad Publicidad

Esta herramienta permite gestionar el procedimiento de preinscripción en las universidades públicas de la Comunidad, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Coordinadora del Distrito Único de Castilla y León.

Según se publica en el Consejo de Gobierno, los criteros regulan los plazos de preinscripción, la publicación de los listados de admitidos, la formalización de las matrículas en las universidades públicas y las solicitudes de permanencia en las listas de espera para el curso 2026-2027.