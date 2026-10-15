La Escuela de Salamanca cruza fronteras y protagoniza un dossier en la revista rumana ‘România literară’

La Universidad de Salamanca continúa ampliando la proyección internacional del V Centenario de la Escuela de Salamanca. La revista rumana România literară, una de las publicaciones culturales de referencia del país, ha dedicado un dossier a la figura de Francisco de Vitoria en su número 42, publicado el pasado 9 de octubre.

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La publicación recoge el discurso pronunciado el 5 de junio por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, durante la ceremonia de nombramiento in memoriam de Francisco de Vitoria como doctor honoris causa. El texto, traducido al rumano por Melania Stancu, reivindica la trascendencia del fraile dominico en el desarrollo de la Escuela de Salamanca y en los orígenes del Derecho Internacional.

En su intervención, Corchado destacó la vigencia del pensamiento de Vitoria y de sus discípulos, que contribuyeron a renovar la teología, sentaron las bases del Derecho Internacional y desarrollaron algunas de las primeras teorías económicas modernas. “Vitoria y los suyos renovaron la teología, pusieron los cimientos del Derecho Internacional, formularon las primeras teorías modernas de la economía e incluso hicieron ciencia”, subrayó el rector.

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Ana Blandiana reivindica el legado universal de la Escuela de Salamanca El dossier se completa con la conferencia que la poeta rumana Ana Blandiana pronunció el 15 de junio de 2026 en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, dentro de los actos conmemorativos del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Bajo el título ‘La Escuela de Salamanca, un modelo universal’, Blandiana, doctora honoris causa por la institución académica y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, reflexionó sobre la influencia de Francisco de Vitoria en la evolución de los derechos humanos y las ideas democráticas.

La escritora expresó su sorpresa ante el escaso reconocimiento de las raíces españolas de estos principios y planteó si su origen se ha vinculado preferentemente a las revoluciones estadounidense y francesa en detrimento de las aportaciones surgidas en un convento español.

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“Me preguntaba si acaso no se consideraba más fotogénica su aparición a partir de una revolución, ya fuera la americana o la francesa, que desde un convento español”, señaló Blandiana en su intervención.