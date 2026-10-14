La Universidad de Salamanca aprueba nombrar doctor ‘honoris causa’ a António Guterres con 167 votos a favor

La Universidad de Salamanca ha aprobado la propuesta institucional para nombrar doctor ‘honoris causa’ a António Manuel de Oliveira Guterres, actual secretario general de Naciones Unidas, con un total de 167 votos a favor. La sesión se ha celebrado en el Paraninfo de la institución académica y ha estado presidida por el rector, Juan Manuel Corchado.

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En la votación han participado 168 doctores, de los cuales 97 han asistido presencialmente y otros 71 han delegado su voto. El proceso se ha desarrollado por primera vez mediante un sistema interactivo y ha concluido sin incidentes.

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, será el padrino de Guterres en la ceremonia de investidura, prevista para el próximo 6 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

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Mateos Roco ha destacado que la trayectoria del secretario general de la ONU representa los valores de la institución académica, especialmente en materia de justicia social, convivencia y defensa de los derechos individuales. En este sentido, ha señalado que Guterres proyecta los ideales estratégicos de la USAL a través de compromisos éticos y de su contribución a la sociedad.

El vicerrector también ha definido al político portugués como un intelectual y estadista que ha dedicado su carrera a humanizar la gobernanza global y defender la dignidad de las personas. Asimismo, ha resaltado la coherencia de su trayectoria política y su compromiso con la justicia distributiva.

Una trayectoria ligada a la política internacional y los refugiados António Guterres nació en Lisboa en 1949 y asumió el cargo de noveno secretario general de Naciones Unidas el 1 de enero de 2017. Antes de llegar a la máxima responsabilidad de la organización internacional, ejerció como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados entre junio de 2005 y diciembre de 2015.

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Su carrera política también incluye su etapa como primer ministro de Portugal, entre 1995 y 2002, durante la que participó activamente en las iniciativas internacionales para resolver la crisis de Timor Oriental. Además, presidió el Consejo Europeo a principios de 2000, periodo en el que impulsó el proceso de aprobación del Programa de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo y copresidió la primera cumbre entre la Unión Europea y África.

Formado en Física e Ingeniería Eléctrica, Guterres inició su trayectoria profesional como profesor asistente de teoría de sistemas en el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Posteriormente, desarrolló una amplia actividad política e institucional, tanto en Portugal como en organismos internacionales.

Entre 1981 y 1983 fue miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidió su Comisión de Migraciones, Refugiados y Población. También desempeñó un papel destacado en la Internacional Socialista, organización de la que fue vicepresidente entre 1992 y 1999 y presidente desde 1999 hasta mediados de 2005.

Su compromiso con la defensa de los colectivos vulnerables se refleja también en la fundación del Consejo Portugués para los Refugiados y de la Asociación Portuguesa para la Defensa del Consumidor. Durante los primeros años de la década de 1970, presidió además el Centro de Acção Social Universitário, dedicado a impulsar proyectos de desarrollo social en los barrios más desfavorecidos de Lisboa.