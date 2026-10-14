El Salamanca CF UDS se queda a las puertas de la final de la Copa RFEF (3-1)

El Salamanca CF UDS se queda sin la esperada final de la Copa RFEF. Tras un movido encuentro frente al Sestao River, el conjunto blanquinegro ha puesto el broche final a una semifinal que ha dejado un 3-1 en el marcador.

Publicidad Publicidad

El único tanto charro se ha dado bajo el nombre de William, que en el minuto 68' ha recortado distancias con los vizcaínos, anotando un 2-1.

Esta ventaja del Sestao River comenzó en el minuto 4', cuando el árbitro le ha mostrado una roja directa a Larry Kelechi tras una falta a Andoni Ugarte. Esta cartulina ha provocado una expulsión que ha dejado desde el principio del encuentro a los charros con diez jugadores.

Publicidad Publicidad

En el minuto 28', además, Rivas ha acabado con una brecha en la barbilla tras una acción pitada pero no sancionada. El 1-0, en cambio, ha llegado con un tanto en el minuto 34' de Gonzalo Zorrilla, único gol registrado en los primeros 45 minutos de partido.

Adentrada la primera mitad, concretamente en el minuto 64' de encuentro, el árbitro ha pitado penalti tras una entrada del guardameta blanquinegro, Unai Ayala, contra Ander Laka, jugador del conjunto vasco.

Este tiro de Castañeda ha dejado un 2-0 en el marcador, que tras ser modificado por el 2-1 de William en el minuto 68'; el Sestao River ha cambiado aún más tras un gol en el descuento bajo los pies de Bengoechea en el minuto 91'.