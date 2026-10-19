El rector de la USAL, único extranjero en intervenir ante 5.000 personas en una universidad china

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, fue el único representante de una universidad extranjera invitado a intervenir en la celebración del 70 aniversario de la Universidad Jianzhu de Shandong, en China, ante más de 5.000 asistentes.

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El acto, celebrado el domingo 18 de octubre en Jinan, reunió a destacadas autoridades políticas y académicas, entre ellas el vicegobernador de Shandong, Li Xiaolong, y una treintena de rectores y representantes universitarios.

Durante su discurso, Corchado destacó la colaboración entre ambas instituciones y definió el futuro campus de la USAL en China como «un puente estable entre la ciencia y la tecnología de España y China».

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El proyecto, que ya cuenta con la aprobación de las autoridades chinas, está pendiente de avanzar en su tramitación ante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL).

El futuro campus contempla titulaciones de Ingeniería Informática, Mecánica y Eléctrica, además de Trabajo Social y formación especializada en Inteligencia Artificial. Cuando alcance su pleno desarrollo, prevé incorporar alrededor de 1.300 estudiantes internacionales, con unas 320 nuevas incorporaciones anuales.