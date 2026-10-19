Investigadores de Salamanca desarrollan una nueva estrategia experimental contra el cáncer de mama

Investigadores de la Universidad de Salamanca (USAL) han desarrollado una nueva estrategia experimental para combatir el cáncer de mama HER2 positivo, combinando ingeniería química y biología del cáncer. El trabajo, publicado en la revista científica Materials Today Chemistry, plantea una nueva vía para avanzar hacia tratamientos más dirigidos contra esta enfermedad.

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La investigación está liderada por Eva Martín del Valle, catedrática de Ingeniería Química de la USAL e investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), y Atanasio Pandiella, investigador del Centro de Investigación del Cáncer y del IBSAL.

Nanopartículas para atacar las células tumorales La principal novedad del estudio es el desarrollo de nanopartículas de polidopamina capaces de transportar una molécula experimental denominada MZ1, diseñada para favorecer la eliminación de BRD4, una proteína relacionada con la progresión del cáncer. El sistema incorpora también trastuzumab, que facilita el reconocimiento de las células con elevados niveles de HER2.

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Además de transportar estos componentes, las propias nanopartículas contribuyen a la actividad antitumoral, combinando diferentes mecanismos en una misma plataforma.

Resultados prometedores en ratones Los ensayos realizados han mostrado una captación preferente de las nanopartículas por las células con niveles elevados de HER2, actividad en modelos tumorales tridimensionales y una ralentización del crecimiento tumoral en ratones, con una tolerabilidad favorable en las condiciones evaluadas.

Estos resultados abren una posible vía para mejorar la administración de moléculas antitumorales y desarrollar tratamientos más específicos. No obstante, la investigación continúa en fase preclínica, por lo que serán necesarios nuevos estudios antes de determinar si esta estrategia puede aplicarse en pacientes.

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