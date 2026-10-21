Los universitarios tienen más tiempo para pedir las ayudas del primer año de matrícula

La Junta de Castilla y León ha ampliado hasta el 5 de noviembre de 2026 incluido el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas dirigidas al alumnado empadronado en Castilla y León que realice su primera matrícula de primer curso de Grado Universitario en Castilla y León durante el curso académico 2026-2027.

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La modificación se publica este miércoles, 21 de octubre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), mediante el extracto de la Orden de 20 de octubre de 2026, de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que amplía el plazo establecido en la convocatoria inicial, publicada en septiembre.

La ampliación responde a las consultas recibidas por la Consejería en los últimos días del plazo inicialmente previsto. Estas consultas, planteadas por alumnos y sus familias, han puesto de manifiesto la conveniencia de disponer de más tiempo para facilitar el acceso a la información sobre esta nueva línea de subvenciones y permitir que quienes cumplan los requisitos puedan presentar su solicitud.

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El plazo inicial finalizaba hoy, 21 de octubre, al cumplirse un mes desde la publicación del extracto de la convocatoria. Con la modificación aprobada, las solicitudes podrán presentarse hasta las 23:59 horas del 5 de noviembre de 2026.