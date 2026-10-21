Universidades estadounidenses conocen la oferta en Cursos Internacionales de la USAL

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Salamanca, Raúl Sánchez Prieto, ha recibido este miércoles en el Aula Lucía de Medrano de Escuelas Mayores a representantes de 14 universidades estadounidenses adscritas a la Asociación de Educadores Internacionales NAFSA, que han llegado a la USAL en el marco de una Misión Inversa convocada por ICEX, el organismo español de atracción de inversiones extranjeras dependiente del Ministerio de Economía.

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Según informa la universidad salmantina, en el acto, ha estado acompañado por el director general de Cursos Internacionales, Rubén Ramírez Gutiérrez; la jefa del Servicio de Relaciones Internacionales, Maite Hernández Gallego. Por su parte, la delegación ha llegado acompañada de Caroline Donovan, directora de Educación Internacional de NAFSA, y Mercedes Rosillo, responsable del sector educativo en la Oficina Económica y Comercial de España en Miami.

Durante su visita, los representantes de las universidades han podido visitar la Biblioteca Histórica y conocer la oferta formativa de Cursos Internacionales.

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El vicerrector de Internacionalización y Cooperación destacó en su intervención que la USAL es “una de las universidades públicas más internacionalizadas de España a nivel de posgrado. El 24% de nuestros estudiantes de máster, y casi el 55% por ciento de nuestros estudiantes de doctorado, provienen del extranjero”.

Además, destacó que la Universidad de Salamanca, a través de Cursos Internacionales, “ofrece a los estudiantes estadounidenses programas conjuntos y a la medida, diseñados para sus estudiantes, en español o en inglés, adaptados a su plan de estudios y a su calendario. CIUSAL también está detrás de la certificación internacional del español, diseña y corrige los exámenes DELE con el Instituto Cervantes, y son además cofundadores del SIELE”.

Gracias a esta visita, la USAL estrecha aún más sus lazos académicos con Estados Unidos, uno de los países con más hispanohablantes del mundo en la actualidad.