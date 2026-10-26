Herido el conductor de un patinete eléctrico tras chocar contra un turismo en Salamanca

Este lunes 26 de octubre, el cruce de la calle Gran Capitán con avenida Portugal ha presenciado un accidente de tráfico a las 15:44 horas.

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En concreto, el conductor de un patinete eléctrico, un hombre de unos 30 años, ha resultado herido tras colisionar contra un turismo mientras circulaba por la vía.

Tal y como informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, hasta el lugar se ha trasladado la Policía Local y Nacional de Salamanca; además del Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl.