Los parques de Garrido, Chinchibarra, Salesas y Würzburg o la plaza de Barcelona son algunos de los espacios exteriores que tendrán acceso a internet a través de WiFi

El Ayuntamiento de Salamanca notifica que se han adjudicado ya los trabajos de ampliación de la red municipal de espacios públicos con acceso a internet a través de WiFi con la instalación de 14 nuevas zonas en los barrios del noroeste y que se suman a las 22 zonas ya existentes en plazas, parques y edificios municipales.
Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrándose en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte
de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.
Según indican fuentes municipales, "el proyecto tiene como finalidad mejorar la conectividad digital en espacios públicos interiores y exteriores, garantizando un servicio fiable, seguro y de calidad para reducir la brecha digital y mejorar la integración de todos los ciudadanos al tiempo que se actualizan los servicios que ofrece la administración electrónica".
Los espacios exteriores con acceso WiFi serán los parques de Garrido, Chinchibarra, Salesas y Würzburg, la plaza de Barcelona, el Jardín de los Gozos y las Sombras, la plaza de la Biblioteca Torrente Ballester y el futuro Centro de Innovación Juvenil que se construirá en la actual Casa de la Juventud de Garrido. Por su parte, los espacios interiores se corresponden con la Biblioteca Torrente Ballester, el Archivo Municipal, el Centro de Innovación Juvenil y la Escuela Municipal de Música y Danza Santa Cecilia, además de mejorarse la conexión en el Centro de Mayores Tierras Charras y el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez ‘El Charro’.