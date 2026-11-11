Los parques de Garrido, Chinchibarra, Salesas y Würzburg o la plaza de Barcelona son algunos de los espacios exteriores que tendrán acceso a internet a través de WiFi

El Ayuntamiento de Salamanca notifica que se han adjudicado ya los trabajos de ampliación de la red municipal de espacios públicos con acceso a internet a través de WiFi con la instalación de 14 nuevas zonas en los barrios del noroeste y que se suman a las 22 zonas ya existentes en plazas, parques y edificios municipales.

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Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrándose en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte

de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Según indican fuentes municipales, "el proyecto tiene como finalidad mejorar la conectividad digital en espacios públicos interiores y exteriores, garantizando un servicio fiable, seguro y de calidad para reducir la brecha digital y mejorar la integración de todos los ciudadanos al tiempo que se actualizan los servicios que ofrece la administración electrónica".

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