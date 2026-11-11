Las obras para reparar una avería en una tubería del depósito de aguas del Teso de los Cañones obligarán a cortar el tráfico desde este jueves, 12 de noviembre, durante aproximadamente un mes.

Publicidad Publicidad

Los cortes afectarán al cruce de Licenciado Vidriera y Bachiller Sansón Carrasco, así como a las calles Santiago Uno y Marineros, donde se permitirá el acceso a los garajes.

Además, las líneas 12 y 15 del autobús urbano modificarán sus recorridos y las dos paradas de Licenciado Vidriera se trasladarán provisionalmente a Oropéndola.

Publicidad Publicidad