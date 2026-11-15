Más de 121 millones en obra pública en Salamanca, aunque la inversión cae respecto a 2025

La inversión en obra pública en Salamanca ha caído un 13,1% durante los nueve primeros meses de 2026, en contraste con el crecimiento registrado en buena parte de Castilla y León. La provincia acumula 121,8 millones de euros en obras licitadas entre enero y septiembre, según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León recogidos por la Agencia Ical.
Este descenso sitúa a Salamanca entre las cuatro provincias de la Comunidad donde se ha reducido la licitación pública. La caída es más pronunciada en Valladolid, con un 58,5% menos; Ávila, con un 47,9%, y Soria, con un 47,1%.
En el lado contrario se encuentra Burgos, que lidera la inversión con 925,1 millones de euros, casi la mitad del total autonómico, seguida de León, con 257,9 millones, y Valladolid, con 173,2 millones.
Más de 1.800 millones en toda Castilla y León
En el conjunto de la Comunidad, las administraciones públicas han licitado obras por valor de 1.833,3 millones de euros hasta septiembre, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2025. Esta cantidad representa el 89,4% de los 2.000 millones previstos para el conjunto del año.
La Administración central concentra la mayor parte de la inversión, con 1.121,7 millones, mientras que las entidades locales alcanzan los 367,1 millones y la Junta de Castilla y León suma 344,5 millones.