Más de 121 millones en obra pública en Salamanca, aunque la inversión cae respecto a 2025

La inversión en obra pública en Salamanca ha caído un 13,1% durante los nueve primeros meses de 2026, en contraste con el crecimiento registrado en buena parte de Castilla y León. La provincia acumula 121,8 millones de euros en obras licitadas entre enero y septiembre, según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León recogidos por la Agencia Ical.

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Este descenso sitúa a Salamanca entre las cuatro provincias de la Comunidad donde se ha reducido la licitación pública. La caída es más pronunciada en Valladolid, con un 58,5% menos; Ávila, con un 47,9%, y Soria, con un 47,1%.

En el lado contrario se encuentra Burgos, que lidera la inversión con 925,1 millones de euros, casi la mitad del total autonómico, seguida de León, con 257,9 millones, y Valladolid, con 173,2 millones.

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Más de 1.800 millones en toda Castilla y León En el conjunto de la Comunidad, las administraciones públicas han licitado obras por valor de 1.833,3 millones de euros hasta septiembre, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2025. Esta cantidad representa el 89,4% de los 2.000 millones previstos para el conjunto del año.