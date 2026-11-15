El paseo de subida al cerro de San Vicente ha quedado parcialmente precintado este domingo después de que un pequeño muro cediera en uno de los bancales de la parte más alta del enclave.

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El suceso se ha producido poco antes de las 9:00 horas y ha tenido su origen en un descalce y un corrimiento de tierras. El desprendimiento ha provocado desperfectos en los bancos instalados en el recorrido peatonal, aunque no han trascendido más daños.

Un corrimiento de tierras derriba un muro en el cerro de San Vicente

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